 

“Вы видели?!”: Бузова получила травму в бассейне

16.05.2020, 14:55, Разное

Поющая ведущая решила развлечь поклонников и выложила в инстаграм-аккаунт видео с террасы собственного дома. Она якобы отправилась на отдых. А роль бассейна в отеле выполнил надувной – на крыше высотки.

Ольга Бузова прыгнула в бассейн ради эффектного кадра и получила травму. Звезда сильно ударилась спиной. “Вы видели?!” – взвыла от боли знаменитость.

Появившийся в кадре оператор отметил, что дубль они снимать не будут. Фанаты посочувствовали артистке и выразили надежду, что ничего серьезного не произошло.

Таким образом певица запустила флешмоб, пригласив поклонников показать свой отпуск в этом году, либо пародию на него. К слову, фолловеры отметили стройность фигуры Ольги Бузовой, которая на карантине не набрала ни одного лишнего грамма.

Напомним, что в самоизоляции звезда участвовала в баттлах с блогерами. За некоторые из них Ольга Бузова подверглась жесткой критике.

Как писали “Дни.ру”, теледива искупалась в ванне с заваренной лапшой быстрого приготовления, сожгла несколько дорогих платьев и разбила телевизор. Многие россияне осудили Ольгу Бузову за то, что в кризис, когда некоторым нечего есть, она кощунственно относится к пище.



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