Бренд Haval поднял стоимость внедорожника Haval H9

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16.05.2020, 14:54, Новости дня

Китайская компания Haval увеличила стоимость нового внедорожника Haval H9 на российском рынке.

Вместе с тем в обеих комплектациях автомобиля цена увеличилась на 66 тысяч рублей, что соответствует удорожанию на 2,3-2,4%. Кроме того, в базовой версии внедорожник Haval H9 получил 2-литровый бензиновый мотор на 245 л.с. мощности. Цена модели составляет 2,69 млн рублей.

В топовой комплектации цена модели теперь достигает 2,8 млн рублей. В данном случае применили дизельный агрегат на 190 л.с. Во всех версиях внедорожника Haval H9 установлена 8-ступенчатая коробка передач, а также система полного привода. Напомним, с осени прошлого года сборкой модели занимаются на российском предприятии.



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