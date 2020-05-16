 

Новый кроссовер Toyota Wildlander оказался популярнее Kia Sportage

16.05.2020, 14:54, Новости дня

Новый японский кроссовер Toyota Wildlander сумел продемонстрировать высокие продажи.

Сегодня стало известно, что данная модель сумела опередить по популярности и спросу ближайшего конкурента – Kia Sportage. В минувшем месяце автомобиль приобрести 4,2 тысячи клиентов, тогда как южнокорейский паркетник собрал лишь около 4 тысяч заявок.

Напомним, японский кроссовер построен на базе популярной модели RAV4, однако в данном случае удалось существенно увеличить габариты автомобиля. Кроме того, под капотом установлен 2-литровый атмосферный агрегат, который выдает 171 л.с. мощности. Также покупателям доступна гибридная модификация автомобиля с 2,5-литровым мотором. В дальнейшем эксперты прогнозируют продолжение роста продаж на Toyota Wildlander.



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