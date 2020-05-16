Состоялся выход гибридного Nissan Kicks

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16.05.2020, 14:54, Новости дня

Японский автогигант Nissan официально представил публике обновленную версию кроссовера Nissan Kicks.

Пользователям также доступны изображения автомобиля. В свою очередь, новинка появится изначально на рынке Тайланда, а далее распространится в остальных странах. Вместе с тем сообщается, что под капотом автомобиля установлена гибридная силовая установка, однако мощность пока не раскрывается. Вместе с тем похожая модель для Японии продается с 1,2-литровым бензиновым агрегатом и электромотором на 188 л.с. мощности.

Автомобиль также имеет систему полного привода. Что касается предстоящей новинки, то здесь изменения коснулись радиаторной решетки, бамперов, светодиодной оптики и других параметров.



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