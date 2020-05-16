Актрису Муцениеце задержали за нарушение самоизоляции

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16.05.2020, 14:53, Новости дня

Полицейские задержали актрису Агату Муцениеце за нарушение режима самоизоляции, об этом сообщила сама артистка.

«Вы не поверите меня забрала полиция. Мне сказали, что я нарушаю закон. Нельзя останавливаться, разговаривать… В итоге нас просто отпустили полицейские. Потому что у них не было оснований», – сообщила Муцениеце в соцсетях, передает Пятый канал.

Отмечается, что артистка вышла на улицу, чтобы «остановить вырубку деревьев в парке», который находится рядом с ее домом. На место приехали полицейские, они доставили ее в отдел, так как у нее не было при себе специального пропуска. Позже актрису отпустили за неимением состава преступления.

По данным телеканала, звезда начала спорить с работниками из-за возобновления стройки на Березовой аллее в Москве.

Также в субботу стало известно, что Муцениеце подала документы на развод с Павлом Прилучным. По ее словам, у них не получается расстаться мирно из-за взрывного темперамента.

StarHit сообщал, что причиной расставания якобы стало «неадекватное поведение» Прилучного. Актриса обвиняла супруга в избиении и грубом обращении с детьми. Муцениеце сообщала, что ей пришлось съехать из загородного дома, где они жили вместе, и поселиться в съемной квартире.



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