В Крыму отреагировали на санкции Киева против научных организаций

16.05.2020, 14:48, Новости дня

Крымские ученые-археологи сочли бессмыслицей и глупостью санкции Киева против российских научных организаций.

Директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко заявил, что «это полностью бессмысленный шаг». В списке находятся «практически все учреждения, которые ведут раскопки в Крыму, ни одно из них активами на Украине не обладает», передает РИА «Новости».

«Санкции в отношении совместной работы и публикаций тем более бессмысленны. На работе нашего учреждения и работе других – в этом я абсолютно уверен – это абсолютно никак не скажется, это просто глупость», – добавил он.

Он отметил, что с 2014 года финансированием института занимаются исключительно российские власти, и оно стало гораздо лучше, чем в годы, когда институт входил в состав Академии наук Украины.

«Мы с 2014 года не прекращали работу по изучению и сохранению подводных памятников в прибрежной зоне Крыма. (…) Эти санкции никак не повлияют на нашу работу, мы сегодня самодостаточны, наши контакты, в том числе с учеными с Украины и других стран, не пострадают», – сообщил заместитель директора по научной работе Черноморского центра подводных исследований Виктор Вахонеев.

Эксперт пояснил, что центр совместно с Институтом Эрмитажа и Институтом культуры РАН ведет исследования подводного античного города Акра в районе Керчи и другие важные работы.

«Глупость, что я могу сказать. Мы как работали, так и будем работать. Жалко, что со временем накал страстей только возрастает, хотя хотелось, чтобы контакты, наоборот, наладились», – сказал директор археологического заповедника «Неаполь Скифский» Юрий Зайцев.

По его словам, санкции не помешают контактам с украинскими учеными, которые продолжаются на личном уровне.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых Киев ввел санкции, внеся к него МГУ имени Ломоносова, Русское географическое общество, несколько подразделений Российской академии наук, Эрмитаж и Музей изобразительных искусств имени Пушкина.