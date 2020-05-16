Названо самое тяжелое осложнение коронавируса

16.05.2020, 14:48, Новости дня

Наиболее тяжелым последствием коронавируса может быть возникновение полиорганной недостаточности, сообщил врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев.

«Коронавирус может провоцировать острые состояния – состояние острого панкреатита, острой сердечной недостаточности», – сказал врач в разговоре со «Звездой».

Он добавил, что у человека нет клеток памяти к коронавирусу, он есть только у тех, кто переболел.

«Чем сильнее переболел, тем этих клеток памяти больше, и вероятность того, что человек заболевает второй раз будет меньше. Если человек заболевает в легкой форме, есть риск, что он может заразиться повторно», – отметил Зайцев.

Также специалист пояснил, что коронавирус может спровоцировать развитие бронхолегочных болезней, даже если больной ранее ими не страдал.

«Если при обычной простуде, ОРВИ или ОРЗ, воспаление держится на уровне полости носа или глотки, то при коронавирусной инфекции поражается слизистая полость носа, возможно околоносовые пазухи, задняя стенка глотки, гортаноглотка, трахеи, бронхи и легкие. То есть идет поражение буквально всех этажей», – заключил Зайцев.

Ранее в ФМБА сообщили, что коронавирусом чаще всего болеют люди со второй группой крови.