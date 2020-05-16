 

Синоптики объяснили резкое похолодание в России

16.05.2020, 14:30, Новости дня

Резкое похолодание в европейской части РФ произошло из-за пришедших из Арктики воздушных масс, сообщила завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Погода будет отставать от календаря на две-три недели, отметила Паршина, передает РИА «Новости». В северных регионах страны может даже выпасть снег и возможны ночные заморозки.

Холодные воздушные массы в европейской части могут продержаться минимум до середины следующей недели, отметила специалист Гидрометцентра.

При этом Москва и Подмосковье окажутся в теплой части североатлантического циклона, что не вернет их к климатической норме, но температура немного вырастет.

В субботу в столице ожидается 13-15 градусов тепла, пройдет небольшой дождь. В Подмосковье температура будет держаться на уровне 11-16 градусов.



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