В Ровно от коронавируса умер сотрудник телеканала, еще пять больны

16.05.2020, 14:22, Новости дня

Из-за осложнений, вызванных COVID-19, умер инженер Ровенского филиала Общественного Николай Теремок. Об этом сообщается 16 мая на сайте Общественного.

Отмечается, что он был одним из шести работников, у которых подтвердили наличие коронавируса.

На “UA:Ровно” Теремок работал 25 лет. О нем отзываются как об ответственном специалисте и приветливым коллеге.

На телеканале напомнили, что с 12 мая все работники Ровенского филиала Общественного перешли на дистанционный режим работы из-за подтверждения случаев заболевания COVID-19 у сотрудников вещателя.

“Сразу после подтверждения первых случаев инфицирования в филиале была немедленно проведена полная дезинфекция помещений, все работники переведены на дистанционную работу. Инфицированные коллеги и люди, которые с ними контактировали, – на самоизоляции. К тому же мы инициировали проведение коллективного тестирования всех работников филиала”, – сообщила менеджер филиала Людмила Хома.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 16 мая в Украине выявили 528 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине зарегистрировано 17 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них летальных – 497, 4906 пациентов выздоровели.

Во всем мире коронавирусом заразилось 4 542 910 человек, жертвами COVID-19 стали 307 696 человек (+5 тыс. за сутки), выздоровело 1 637 073 человека.