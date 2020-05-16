Климкин: Без решения проблемы российских паспортов Донбасса никакое устойчивое решение невозможно

16.05.2020, 14:22, Новости дня

Тотальная паспортизация Донбасса является средством навсегда завязать его на Россию и иметь возможность вмешиваться в дела Украины под предлогом защиты российских граждан. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя наличие российских паспортов у представителей ОРДЛО на минских переговорах.

“Российские паспорта представителей оккупационных администраций в Минске отнюдь не являются сюрпризом. Это и так было известно. Скоро РФ “обеспечит” там паспортами почти всех. Российские бюджетные деньги, силовики, рубль в качестве платежного средства, автомобильные номерные знаки, официальный русский язык там уже есть. Я уже не говорю о переименовании городов на сталинский манер”, – написал Климкин в своем Facebook.

По его мнению, целью выдачи российских паспортов на Донбассе является расширение сферы влияния РФ. Потому присутствие там постоянной международной миссии становится насущной необходимостью, считает Климкин.

“В качестве “переходного” этапа это уже ничего не даст, иначе Донбасс всегда будет “троянским конем” для Украины. Эта Россия никогда не оставит цели разрушить Украину и ее государственность. Массовая российская паспортизация разрушает любую логику “Минска”. Без решения проблемы российских паспортов Донбасса никакое устойчивое решение или урегулирование невозможно, а это работает только с международным присутствием. Можно сколько угодно “рассуждать” о планах А, Б и так до конца всей азбуки, но любое урегулирование без решения этой фундаментальной проблемы создаст больше угроз, чем нивелирует”, – добавил экс-глава украинского МИД.

Російські паспорти представників окупаційних адміністрацій у Мінську аж ніяк не є сюрпризом. Це і так було відомо. Скоро… Posted by Pavlo Klimkin on Laupäev, 16. mai 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ “юридически ничтожным” и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

24 октября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что боевики начали очередную кампанию по обеспечению местных жителей “документами” боевиков “ДНР” и “ЛНР”. По данным украинской разведки, пенсионерам в ОРДЛО “уже направляются угрозы о прекращении выплат пенсий с 31 марта 2020 года при отсутствии документа об изъятии украинского паспорта”.

В течение 2019 года российское гражданство получили 136 тыс. жителей временно оккупированных территорий Донбасса.