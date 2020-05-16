 

Зеленский: Построение объединенной, процветающей и успешной Европы не может считаться завершенным без Украины

16.05.2020, 14:21, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю празднования Дня Европы. Свое обращение он обнародовал на странице в Facebook.

“Сегодня мы отмечаем особый праздник – День Европы. Уверен, что “Украина – это Европа” не должно стать просто формальным лозунгом, который мы вспоминаем раз в год. Это должно быть частью нашего сознания. Я всегда говорил, что Европа – это прежде всего способ мышления. Европа начинается с каждого из нас. С каждого гражданина. С соблюдения законов, уплаты налогов, защиты демократических ценностей и гражданского общества, свободного волеизъявления, свободы слова, мысли и вероисповедания, равенства и уважения. С “аллергии” на то, чтобы принимать или давать взятки, с правильно припаркованного авто и окурка, выброшенного в помойку”, – отметил президент.

Он призвал украинцев делать так, чтобы День Европы был в стране каждый день.

“В этом году наши европейские друзья отметили 70-летие провозглашения Декларации Шумана, с которой фактически начал свой отсчет Европейский союз. Слова Робера Шумана актуальны и сегодня: “Европа не будет построена сразу или по единому плану”. Построение объединенной, процветающей и успешной Европы продолжается. Для меня очевидно, что этот процесс не может считаться завершенным без Украины. Верим, что этот день обязательно наступит и наше государство будет полноправной частью европейской семьи”, – добавил Зеленский.

Сьогодні ми відзначаємо особливе свято – День Європи. Впевнений, що «Україна – це Європа» не повинно стати просто…

Posted by Володимир Зеленський on Laupäev, 16. mai 2020

Декларация Шумана от 9 мая 1950 года – предложение министра иностранных дел Франции Робера Шумана объединить металлургическую, железорудную и угледобывающую промышленность Франции и Западной Германии. Реализация этого предложения привела к созданию Европейского объединения угля и стали, предшественника Европейского союза. Шуман считается одним из отцов-основателей Европейского союза.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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