В мире: «Супер-пупер-ракета» Трампа столкнется с серьезной проблемой

16.05.2020, 14:16, Новости дня

Президент США Дональд Трамп рассказал о разработке «супер-пупер-ракеты», которая якобы станет самой быстрой гиперзвуковой ракетой в мире. По его словам, она должна летать в три раза быстрее, чем передовые разработки РФ или Китая. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на заявление Трампа отреагировал шуткой. Насколько грозным окажется новое оружие США и какими характеристиками будет обладать?

В субботу гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о разработке «супер-пупер-ракеты», которая должна лететь в 17 раз быстрее, чем ракеты, ранее имеющиеся в арсенале Соединенных Штатов. «Нет, ну против «супер-пупер-ракеты» нам ловить нечего. Сдаемся!» – пишет Рогозин в Twitter.

В пятницу Трамп участвовал в церемонии представления нового флага Космических сил США. В том числе он рассказал о создании в стране «невероятной военной техники невиданного ранее уровня». Ракета, по его словам, должна стать не только самой быстрой в арсенале страны, но и лететь в три раза быстрее, чем самые быстрые ракеты РФ или Китая. «У нас нет выбора, нам приходится это делать, учитывая тех противников, которые у нас имеются», – сообщил Трамп.

Заявление Трампа о «супер-пупер-ракете» (super-duper missile) начали бурно обсуждать в американских соцсетях. Внимание пользователей неслучайно. Еще в январе, когда Трамп обнародовал логотип Космических сил, критики обратили внимание на сходство эмблемы с логотипом сериала «Звездный путь» – наконечник стрелы, окруженный орбитальным объектом и установленным на звездном фоне. При этом мало кто прислушался к аргументам о том, что эмблема использовалась космическими организациями ВВС США еще в 1961 году – до выхода эфир первого шоу «Звездного пути».

На этот раз один из пользователей счел слова Трампа похожими на название «детского спецменю для завтрака» в придорожном кафе. «Скажите спасибо, что он не складывает пальцы пистолетом и не делает «пиф-паф», – иронизирует юзер.

Некоторым комментаторам стало стыдно за главу государства, у которого «совсем крыша поехала». «Я не против того, чтобы он называл их «супер-пупер-ракетами» до тех пор, если они будут работать, а он сам не заведет себе джойстик в Овальном кабинете и не начнет с ними играться», – говорится в одном сообщении.

Отметим, что под «супер-пупер-ракетой» Трамп мог иметь в виду AGM-183A, которую разрабатывают ВВС США. Как заявил военный эксперт Виктор Мураховский, никакого прорыва тут нет и «пока такие заявления больше находятся в области хайпа и пиара». Ракета «должна развивать максимальную скорость до 20 Махов, ее оценочная дальность стрельбы составит порядка 900 км». По словам эксперта, речь идет об «аэробаллистической ракете», которая «стартует с воздушного носителя». Твердотопливная ступень обеспечивает разгон, дальше «летит сам гиперзвуковой блок по баллистической траектории». Для создания ракеты используются известные технологии и материалы.

Мураховский усомнился в способности боевой части сохранять высокую скорость на высоте ниже 4-5 км. Скорее всего, Трамп, говоря о ее скорости, имел в виду полет с ускорителем в стратосфере. Управляемого полета на скорости около 20 скоростей звука США вряд ли добьются.

Первые успешные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A (или «Оружие быстрого реагирования с базированием в воздухе» ARRW) ВВС США провели в июне прошлого года с участием стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress. В декабре того же года компания Lockheed Martin заключила почти миллиардный контракт на создание для американских ВВС новой гиперзвуковой ракеты в рамках проекта по ARRW. Компании предстоит спроектировать конструкцию, провести испытания и подготовить изделие к серийному производству в 2022 году.

Сейчас гиперзвуковые разработки имеются у РФ и Китая. О том, что именно за этими видами вооружений будущее, стало очевидно весной 2018 года, когда президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию презентовал гиперзвуковые комплексы «Авангард» и «Кинжал». Позже стало известно о разработке гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Сейчас в РФ разрабатывается несколько десятков проектов в области гиперзвука.

По заявлению военных, гиперзвуковой планирующий крылатый блок «Авангард» может превышать скорость звука в 20 раз (20 чисел Маха). Первый полк, вооруженный ракетным комплексом стратегического назначения с этим блоком, дислоцирован в Ясненской ракетной дивизии в Оренбургской области.

Ракета гиперзвукового комплекса «Кинжал» гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до 2 тыс. километров ядерные и обычные боезаряды. Первая вооруженная «Кинжалами» эскадрилья истребителей-перехватчиков МиГ-31К заступила на боевое дежурство в декабре 2017 года.

Гиперзвуковая ракета «Циркон» будет развивать скорость в девять Махов, а дальность полета составит более 1 тыс. километров. Комплекс планируется принять на вооружение в 2020-2021 годах. Помимо морской версии, Путин упоминал о разработке «Циркона» наземного базирования.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер утверждал, что Вашингтон проводит «более инновационные» разработки гиперзвукового оружия, чем РФ и Китай. В США существует множество исследований по гиперзвуку. Одним из ведущих проектов считается Conventional Prompt Strike (CPS), напоминающий российский «Авангард». Существенное отличие в отсутствии ядерной боевой части и меньшей дальности. Для дальних дистанций предназначен проект Long Range Hypersonic Weapon (LRHW).

Информация о китайских гиперзвуковых разработках очень скудная. Осенью прошлого года Пекин показал баллистическую ракету DF-17 («Дунфэн-17»), боевая часть которой якобы может развивать гиперзвуковую скорость. Но официальных данных об успешных испытаниях ракеты не было. По неофициальной информации, во время испытаний ракета прелетела 1400 км. Гиперзвуковой летательный аппарат, которым она была оснащена, преодолел 60 км на малой высоте. В итоге оружие поразило заданные цели с чрезвычайно высокой точностью и КНР может принять комплекс на вооружение уже в этом году.

В 2018 году китайская академия аэрокосмической динамики сообщала об успешных испытаниях гиперзвукового волноплана «Синкун-2» («Звездное небо»). За счет пусковой ракетной системы он способен маневрировать на гиперзвуковых скоростях порядка 10 чисел Маха.

Между тем вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков не сомневается в возможностях США создать эффективное гиперзвуковое оружие. «США – передовая страна в технологическом отношении и, конечно, сможет создать гиперзвуковые ракеты. Тем более, что у них уже есть беспилотный воздушно-космический аппарат Boeing X-37.

Но гиперзвуковой самолет обеспечивает только доставку боевой части в заданную точку. Для создания ракеты потребуется не менее 10 лет»,

– сказал Сивков газете ВЗГЛЯД.

По прогнозу эксперта, по скоростным характеристикам американская ракета будет представлять собой «нечто подобное нашему «Циркону» с разницей до двух скоростей звука в сторону уменьшения или увеличения».

«По дальности стрельбы ракета также будет примерно сопоставима с нашим «Цирконом». Точность стрельбы вряд ли будет сильно отличаться. В первую очередь она будет предназначена для нанесения ударов по наземным целям. На море она будет в меньшей степени актуальной, поскольку для США основным инструментом ведения войны на воде являются авианосцы», – отметил собеседник.

Впрочем, американцы могут создать эту ракету в противокорабельном варианте со стартовым весом в пределах двух тонн. Ее носителем, скорее всего, станут самолеты палубной авиации и стратегические бомбардировщики. «Естественно, эти ракеты могут быть размещены также на надводных кораблях и подводных лодках США. Возможно, к ней будут предъявлены требования для размещения на пусковых установках Mk 41. Тогда ее массово-габаритные характеристики должны быть близки к характеристикам крылатых ракет «Томагавк». Дальность стрельбы такой ракеты вряд ли будет превышать 500-800 километров», – предположил Сивков.

Единственной серьезной проблемой при создании «супер-пупер-ракеты» станет обеспечение системы наведения. Американцам нужно решить задачу работы головки самонаведения в условиях возникновения в носовой части ракеты «ионной линзы», то есть ионного облака.

«В РФ эта задача была решена уже давно. Если США удастся ее решить, то тогда американцы получат полноценную противокорабельную ракету. В противном случае ракета может использоваться только против наземных целей», – подытожил Сивков.

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