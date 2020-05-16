 

Ученый рассказал о соблазне провести испытания вакцины от коронавируса на себе

16.05.2020, 14:16, Новости дня

Российские разработчики вакцины от коронавируса могут испытывать ее на себе, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург в эфире «России 1» заявил, что и он сам и другие исследователи готовы сделать себе инъекцию вакцины, но это не имеет отношения к клиническим испытаниям, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что ученые нередко испытывают препараты на себе и своих родственниках, чтобы быть уверенными в качестве вакцины.

Директор института подчеркнул, что это не должно иметь отношения к «официозу, который позволяет ввести препарат в гражданский оборот». Гинцбург отметил, что соблазн сделать себе инъекцию вакцины велик.

«А кто вам сказал, что мы не делаем? Ну, просто никто не афиширует это», – сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что регистрация вакцины новосибирского центра «Вектор» от коронавируса произойдет в сентябре.

Отметим, что американские и британские ученые уже проверили экспериментальную вакцину от коронавирусной инфекции на макаках и начали проведение первой фазы клинических испытаний на добровольцах.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / Татьяна Васильева рассказала о больницах, заполненных больными коронавирусом

06.04 / Малькевич счел заявление Deutsche Welle признаком деградации западной журналистики

28.04 / Трамп: Вероятно, вы услышите что-то о Ким Чен Ыне в не столь отдаленном будущем

06.04 / Его сердечко ждет помощи: Илье нужна срочная операция

15.05 / Умер композитор и пианист Эцио Боссо

06.05 / Против экс-генпрокурора Украины открыли дело по подозрению в коррупции

31.03 / Начался первый этап всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»

18.04 / Пьяные жители Кировской области избили приехавшего взять анализ на коронавирус врача

22.04 / Азербайджан призвал ОПЕК+ сократить добычу нефти

21.04 / Из риса и зеленого чая ученые разработали противовирусное средство

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска