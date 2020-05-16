Протоиерея Смирнова подключили к аппарату ИВЛ

16.05.2020, 14:16, Новости дня

Протоиерея Дмитрия Смирнова, у которого был выявлен коронавирус, подключили к аппарату ИВЛ, священник находится в реанимации, сообщают СМИ.

Клирик проходит лечение в больнице в Коммунарке, он находится в тяжелом состоянии, передает РЕН ТВ.

При этом ранее радиостанция «Говорит Москва» смогла дозвониться до протоиерея, однако тот решил воздержаться от комментариев о состоянии своего здоровья.

Напомним, протоиерей Дмитрий Смирнов объяснял, какую пользу видит в том, что людям пришлось столкнуться с угрозой коронавируса. Позже стало известно, что он попал в больницу с подозрением на коронавирус.