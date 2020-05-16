Названы способы, которые помогают разнообразить сексуальную жизнь

16.05.2020, 14:09, Разное

Со временем страсть между партнерами может угасать. Интернет-издание «Слово и Дело» назвало 5 способов, которые разнообразят сексуальную жизнь.

Подогреть и разнообразить сексуальные отношения позволит общение без слов. Речь идет не о подражании актёрам из фильмов 18+, а о тихих звуках секса, которые точно так же волнуют и возбуждают. Если не включать музыку, то интим станет громче и эмоциональнее, ведь так внимание будет сконцентрировано на стонах и звуках, издаваемых партнерами. Тот факт, что кто-то может услышать эту бурю эмоций, только придаст остроты ощущениям. Создать особую атмосферу и снизить слышимость во время секса поможет декор комнаты, в частности, плотны портьеры на окнах.

Чтобы подогреть и разнообразить интимную жизнь, можно использовать бытовую технику. Половой акт на стиральной машинке добавит в секс страсти. Для пробуждения в партнере скрытых чувств стоит попробовать ролевые игры.