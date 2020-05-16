У победительницы «Танцев со звездами» Ирины Пеговой на шоу отказала нога

16.05.2020, 14:09, Разное

Актриса театра и кино Ирина Пегова пояснила фанатам в Instagram-аккаунте, как шла «через тернии к звёздам» 5 лет назад. Во время участия в развлекательном шоу «Танцы со звездами, у неё отказала нога.

Лауреат российской театральной премии «Золотая маска», с теплотой вспоминая о танцевальном проекте, пояснила о травме, полученной на «Танцах со звёздами». В 2015 году Ирина Пегова и Андрей Козловский стали победителями шоу, но путь к победе был сложным: актриса получила серьёзную травму. «Когда готовили танец, у меня отказала правая нога! Я пошла на риск: перед танцем мне вкололи убийственный укол в тазобедренный сустав, я чудом задвигалась»,— рассказывает знаменитость.

На паркете Ирина Пегова произвела настоящий фурор, всё это настолько зацепило актрису, что она начала заниматься профессиональными бальными танцами. 41-летняя Пегова завоевывает призовые места, участвуя в серьёзных соревнованиях.

Фолловеры назвали выступления любимой звезды гениальными: «Не танцы, а взрыв мозга!»,- они даже не представляли о том, что актриса умеет так феноменально танцевать. Однако подписчики Ирины Пеговой в комментариях к посту написали, что конкурс конкурсом, а здоровье превыше всего, не нужно было идти на такие жертвы, заключили фанаты.