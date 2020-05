Компания Huawei начала тестировать смартфоны P50 и Mate 40

16.05.2020, 14:09, Разное

Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei Technologies Co. Ltd. начала тестировать смартфоны P50 и Mate 40. Об этом информирует портал «Инфореактор» со ссылкой на известного инсайдера Эвана Блэсса.

Частью линейки Huawei P50, которую мир должен увидеть в 2021 году, станут модели P50, P50 Pro, P50 Pro Plus и P50 Lite. Начало продаж смартфонов Huawei Mate 40 и Mate 40 Plus запланировано на осень текущего года. Согласно информации СМИ, эти модели оснастят флагманской однокристальной системой HiSilicon Kirin, а также камерами, характерными для линейки P40.

Отметим, что компания Huawei решила обойти санкции США и «возродить» старые модели некоторых смартфонов. К примеру, новая версия Huawei P30 Pro будет называться Huawei P30 Pro New Edition.