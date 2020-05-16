Депутат Госдумы Пушкина рассказала, чем занимается во время лечения от COVID

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16.05.2020, 14:08, Новости дня

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина («Единая Россия») сообщила, что проходит лечение от COVID-19 в больнице, при этом находиться в четырех стенах ей сложно, но помогает жесткая самодисциплина.

Пушкина рассказала, что лечится в больнице. Она работает дистанционно, смотрит пленарные заседания, комментирует все темы, которые ведет и курирует, передает РИА «Новости».

Кроме того, депутат много читает и регулярно делает дыхательную гимнастику.

«Выдержать пребывание в четырех стенах таким энергичным людям, как я, сложно. Помогает жесткая самодисциплина. Я все делаю по часам. Подъем, процедуры, физкультура, снова процедуры, звонки, чтение, комментарии и так далее», – добавила она.

Депутат отметила, что ее «слабое звено» – это «отсутствие вен», так как это создает определенные проблемы при взятии анализов. Пушкина уточнила, что «в остальном все, как должно быть, когда ты заболел.

«Иду на поправку», – отметила она.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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