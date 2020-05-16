Дрис Мертенс сменит “Наполи” на “Интер”

16.05.2020, 14:04, Новости дня

Нападающий сборной Бельгии Дрис Мертенс продолжит карьеру в миланском “Интере”. 33-летний футболист уже согласовал детали контракта.

Контракт Мертенса с “Наполи” истекает 30 июня, и футболист намерен покинуть неаполитанский клуб. Бельгийца хотел видеть в своих рядах лондонский “Челси”, однако сам Дрис решил остаться в Италии. Согласно информации “Спорт-Экспресс”, Мертенс начал подыскивать жилье в Милане.

Дрис Мертенс пришел в “Наполи” летом 2013 года из ПСВ. В своем седьмом неаполитанском сезоне бельгиец сыграл 29 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 6 результативных передач.