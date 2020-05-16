 

Украине предрекли потерю территорий

16.05.2020, 14:04, Новости дня

Херсон, Одесса, Николаев, Запорожье могут выйти из состава Украины, сообщил зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

По словам чиновника, в РФ обеспокоены ситуацией на Украине. Ведь президент Владимир Зеленский ею не управляют, а группы элит расшатывают государственность.

Кроме того, Киев может выйти из минских соглашений к концу году, ведь украинские власти их не соблюдают. При этом Джабаров положительно оценил визит замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака в Берлин, где обсуждалась ситуация на Украине без представителей Киева. А ведь РФ даже не является стороной конфликта, передает РИА Новости.

В Киеве отреагировали на визит Козака в Берлин. Играми за своей спиной переговоры не считают, потому что о визите знали, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Переговоры в Берлине состоялись, потому что нет прогресса в выполнении минских соглашений, а украинская сторона активно в том участвовала. При этом Кулеба в очередной раз обвинил Москву в том, что та не способствует урегулированию конфликта в Донбассе, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия и Германия провели дополнительные консультации по ситуации на юго-востоке Украины. Замглавы администрации президента Дмитрий Козак встретился в Берлине с помощником Ангелы Меркель. Стороны обменялись мнениями о том, как можно урегулировать конфликт и как продолжить работу в нормандском формате. Диалог прошел конструктивно и в деловом ключе, отметил Козак.



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