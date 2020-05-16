У ребенка, умершего после операции в Москве, не было коронавируса

16.05.2020, 14:03, Новости дня

В Морозовской больнице Москвы после операции скончался ребенок. Результаты его тестирования на коронавирус оказались отрицательными. Клинических проявлений инфекции и внебольничной пневмонии также обнаружено не было.

Как сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения, ребенок поступил в Морозовскую больницу 12 мая в тяжелом состоянии. Ему был поставлен диагноз "периостит нижней челюсти на фоне хронического периодонтита зубов". Медики установили, что боли у ребенка наблюдались в течение двух последних недель, но родители за медицинской помощью не обращались.

В больнице была проведена экстренная операция, после которой состояние пациента было удовлетворительным. Однако через три часа состояние резко ухудшилось, ребенка перевели в реанимацию в состоянии септического шока, который вызвал отек мозга.

Точную причину смерти специалисты установят после вскрытия и выполнения специализированных тестов.