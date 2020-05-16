Мнение: Ненавижу это!:(:(

16.05.2020, 13:50, Разное

Терпеть не могу, когда в «Барчике» начинают уверять, что профессиональный актёр и любитель — это, как говорят у нас в Одессе, «две большие разницы» и только ОНИ настоящие актёры и только У НИХ тяжёлая работа, а мы, любители, так просто, покурить вышли и у нас вообще профессия — не бей лежачего, ибо даже рядом с ними не были. Ну да, мы на сорокоградусной морозе не снимаемся (и слава Богу!!!), в воде при плюс четырёх по три дня не плаваем и на двадцать килограмм для роли не худеем. Но, блджад, когда ты приползаешь домой, отпрыгав на сцене в уже не мальчишеском возрасте «Коробейники» и ещё пройдя после этого пешком овердофига (почему-то в тот день, навсегда запомнил, транспорт ни хрена не ходил, как нарочно), напарившись и задохнувшись в долбаной аццки душной резиновой маске (с тех пор никогда не выступал в маске и не буду) либо в ЗИМНЕЙ лагерной робе ЛЕТОМ (и плясать во всём этом, когда и так сердце не очень, удовольствие так себе) или отыграв «Белль» во время гриппа (когда даже дышать не можешь, не то что петь «Разбито сердце белокурой Флёр-де-Ли-ис!!!»), а дома тебе пишут, что нифуя твоя работа (на которой ты не далее как сегодня едва калекой не остался, когда по ноге неожиданно шарахнуло чёрт знает сколько килограмм железа, или зарабатывал рак горла, выкурив овердохрена сигарет для создания нужной хрипоты голоса) не сложная по сравнению с профессиональным актёрством, хочется взять и убить на хрен этих пишущих! :((((((((((((((((((