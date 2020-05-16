Озвучено условие включения вакцины от коронавируса в календарь прививок

16.05.2020, 13:48, Новости дня

Вакцина против новой коронавирусной инфекции в дальнейшем может войти в национальный календарь прививок, если заболевание станет сезонным, считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург сообщил в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус 5» на телеканале «Россия-1», что вирус может вести себя двояко, проявляясь, например, как грипп, и тогда придется «раз в два сезона, или раз в три сезона, (…) создавать новый вакцинный штамм». При этом коронавирус может проявить и свойства кори, которая «в процессе всей истории человечества (…) совершенно не меняется», передает ТАСС.

«И тогда эта вакцина против COVID-19 войдет в национальный календарь прививок, мы будем наших детишек прививать этой вакциной. К сожалению, этот вирус пришел надолго и всерьез», – добавил он.

Гинцбург также не исключил, что в Россию может прийти несколько волн заболевания: «Может быть и вторая, и третья, и четвертая. Соответственно, это мы узнаем в ближайшее время».

Между тем в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщили, что около 2 тыс. москвичей уже сдали тест на антитела к COVID, передает РИА «Новости».

Участники тестирования определяются методом случайной выборки. Каждые три дня на бесплатную сдачу анализа в пункты забора крови, организованные на базе 30 городских поликлиник, планируется приглашать порядка 70 тысяч жителей Москвы.

«При этом сдача крови проводится только по предварительной записи, что позволяет избежать очередей в медицинских учреждениях и не допустить распространения коронавирусной инфекции», – добавили в штабе.

Отмечается, что ехать через весь город для сдачи анализа не нужно: москвичи проходят тестирование в поликлинике, расположенной недалеко от места жительства. Пункты забора крови открыты в каждом административном округе Москвы.

Жителям, выбранным для исследования, приходит смс или e-mail. В сообщении указана ссылка для онлайн-записи в пункт забора крови – запись доступна в течение трех дней.

Напомним, на сегодняшний день календарь прививок включает вакцинации против вирусного гепатита В, гемофильной, менингококковой и пневмококковой инфекций, гриппа, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита (свинки).

Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям предусматривает также вакцинацию против бешенства, брюшного тифа, ветряной оспы, клещевого вирусного энцефалита, менингококковой инфекции, сибирской язвы, туляремии, холеры, чумы.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.