СК установил подозреваемых в реабилитации нацизма на онлайн-акции «Бессмертный полк»

16.05.2020, 13:48, Новости дня

Следствие назвало четверых подозреваемых в уголовном деле о реабилитации нацизма на онлайн-акции «Бессмертный полк».

Следователи установили личности причастных к совершению преступлений, которые находятся на территории России, сообщается на сайте ведомства.

«Среди них Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия, в том числе обыски по местам жительства, их допрашивают следователи», – говорится в сообщении.

Эти подозреваемые состояли в одних сообществах в социальных сетях, об этом говорят изъятые в ходе обысков и изученные материалы, предметы компьютерной техники.

«На данный момент уже установлено, что Круглов ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления экстремистской и общеуголовной направленности: в 2017 году он был осужден за преступление экстремистского характера, а в 2018 – за кражу», – отметили в СК.

В рамках предварительного следствия установлены другие эпизоды аналогичных преступлений. Среди причастных к реабилитации нацизма есть граждане иностранных государств, включая Украину и Эстонию.

«Следственный комитет РФ во взаимодействии с оперативными службами продолжает изучать все обстоятельства произошедшего. Обеспечивается производство необходимых судебных экспертиз, ведется розыск всех лиц, участвовавших в распространении недостоверного контента», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним: в связи с распространением коронавируса общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые в истории прошла 9 мая в дистанционном формате. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие. При этом платформа онлайн-шествия выдержала несколько хакерских атак, в ходе которых в анкетах размещали фотографии нацистов. Служба безопасности акции отладила процесс, злоумышленникам не удалось помешать онлайн-трансляции.

Глава исполкома движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской позднее пообещал передать в Следственный комитет список IP-адресов, с которых фиксировались хакерские атаки.

Следственный комитет в четверг сообщил, что возбуждены уголовные дела по статье «реабилитация нацизма», то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского трибунала. Принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению данных преступлений. В пятницу ведомство установило владельцев IP-адресов, которые пытались разместить фотографии нацистов на сайте «Бессмертного полка».