 

В России зафиксировали еще 9,2 тысячи случаев COVID-19

16.05.2020, 13:45, Разное

За последние сутки в РФ зафиксировали 9,2 тысячи новых случаев коронавируса, сообщили в оперштабе. Это самый низкий прирост заболеваемости COVID-19 с 1 мая.

Отмечается, что темп прироста снизился до рекордных +3,5%. Общее число заразившихся по стране достигло 272 043, скончались 119 человек.

В Москве выявили чуть больше трети заболевших — 3505, что также является самым низким показателем с 1 мая. При этом в столице зарегистрировали рекордное количество смертей пациентов с COVID-19. Предыдущий максимум — 68 летальных случаев — был установлен накануне.

По подсчетам ТАСС, коэффициент распространения коронавируса в РФ достиг минимальной отметки 0,9, снизившись за сутки на 0,04. В Москве этот показатель составил 0,78, что удовлетворяет требованиям Роспотребнадзора по переходу сразу ко второму этапу снятия ограничений, пишет агенство. На этом этапе разрешают прогулки на улице с членами семьи, начнут работу образовательные организации и точки торговли большей площади с ограничением числа обслуживаемых посетителей.

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Источник: Новая газета



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