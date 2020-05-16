Татуированную донельзя модель затравили за бикини из медицинских масок

16.05.2020, 13:40, Разное

Харденер позировала для публикации в “Инстаграм” на кровати. Ее лицо и тело прикрывали белые защитные маски.

Модель игриво поинтересовалась, кто пойдет с ней на свидание, если она будет в таком виде. Большинство пользователей соцсети возмутил откровенный кадр.

Многие не могли поверить в то, что Джилл надела маски в качестве белья, ведь сейчас люди остро нуждаются в этом средстве защиты. Фолловеры сошлись во мнении, что такое поведение в разгар пандемии коронавируса в мире – высшая степень глупости.

Отметим, что татуированная модель – не первая, кто позволяет себе такое кощунство. В марте критике подверглась ее российская коллега и фитнес-блогер Юлия Ушакова.

Девушка позировала для соцсетей в купальнике, бюстгальтер которого был сделан из респираторов, а трусы – из защитной маски для лица. Фолловеры были вне себя от негодования: они заявили, что это худшая шутка.