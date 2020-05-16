“Я поговорила с Костей”: певица объявила об уходе от Меладзе

16.05.2020, 13:40, Разное

Эффектная блондинка Эрика Герцег появилась в группе “ВИА Гра” в 2013 году. Наряду с Мишей Романовой и Настей Кожевниковой она стала одной из финалисток шоу “Хочу в “ВИА Гру”. В последнее время коллектив не выпустил ни одного хита, зато имя Эрики Герцег хорошо известно. Правда, совсем не в формате ее творчества.

В Сети ходят слухи, будто молодой блондинкой увлекся продюсер коллектива Константин Меладзе, который женат на певице Вере Брежневой, бывшей участнице этой группы. Когда-то их с Анной Седоковой и Надеждой Грановской называли золотым составом “ВИА Гры”.

Несколько месяцев назад появилась информация о том, что из-за увлечения Меладзе молодой Герцег его брак с Брежневой оказался на грани распада. Впрочем, потом Константин и Вера ясно дали понять, что расставаться не намерены. А теперь Эрика сообщила об уходе из группы. Заявление певица сделала во время прямого эфира.

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Публикация от Erika Herceg (@erikaherceg) 13 Апр 2020 в 4:34 PDT

В интервью Эрика Герцег рассказала, что задумалась об уходе еще в начале года. “Я поговорила с Костей, Костя меня поддерживал. И я до Нового года работаю в группе, пока не найдем девочку. Надо репетировать, научить ее песням, программе. А я пока еще с вами”, – сказала блондинка.

До этого прямого эфира в “Инстаграм” на страничке продюсерского центра Константина Меладзе появилось объявление о поиске талантливых девушек от 18 до 25 лет. Поклонники стали гадать, кто уходит из коллектива. Выяснилось, что это Эрика Герцег.