 

Новый внедорожник Ford Explorer появился в Европе

16.05.2020, 13:37, Новости дня

На европейском рынке возобновляются продажи нового внедорожника Ford Explorer.

Автомобиль окажется существенно дороже предшественника, так как речь идет о гибридной модификации. В частности, приобрести подзаряжаемый гибрид станет возможным приобрести у европейских дилеров по цене от 76 тысяч евро. В данную ценовую категорию входят премиальные автомобили. Известно, что новинка Ford Explorer получила 3-литровый бензиновый агрегат, а также электрическую установку с общей мощностью 457 л.с.

При таких параметрах на электротяге станет возможным преодолеть около 40 километров. В базовой комплектации новинка получила улучшенный обвес, трехзонный климат-контроль, а также мультимедийный центр с 10-дюймовым дисплеем.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / В мире: Коронавирус похоронил Шенгенскую зону

29.04 / Названо количество разрабатываемых в мире вакцин от коронавируса

28.03 / “Сидите, курва, дома”. Нардеп Наталуха озвучил просьбу украинских медиков. Видео

15.05 / В Киеве зафиксирована новая массовая вспышка коронавируса – Кличко

01.04 / В РФ запустили акцию в поддержку благотворительных организаций

14.04 / Госдума одобрила налоговый стимул для компаний покупать средства защиты от коронавируса

30.04 / В Москве рухнул спрос на коворкинги

27.04 / ФСО поручили следить за реализацией мер господдержки в регионах

30.04 / Зеленский: Мы уже должны думать, как правильно выходить из карантина. Этого хотят все

05.04 / Песков предупредил, что мировой кризис о себе еще заявит

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска