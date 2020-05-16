Новый внедорожник Ford Explorer появился в Европе

16.05.2020, 13:37, Новости дня

На европейском рынке возобновляются продажи нового внедорожника Ford Explorer.

Автомобиль окажется существенно дороже предшественника, так как речь идет о гибридной модификации. В частности, приобрести подзаряжаемый гибрид станет возможным приобрести у европейских дилеров по цене от 76 тысяч евро. В данную ценовую категорию входят премиальные автомобили. Известно, что новинка Ford Explorer получила 3-литровый бензиновый агрегат, а также электрическую установку с общей мощностью 457 л.с.

При таких параметрах на электротяге станет возможным преодолеть около 40 километров. В базовой комплектации новинка получила улучшенный обвес, трехзонный климат-контроль, а также мультимедийный центр с 10-дюймовым дисплеем.