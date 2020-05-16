Опубликованы снимки интерьера нового Genesis G80 Sport

16.05.2020, 13:36, Новости дня

Новый седан Genesis G80 в комплектации Sport продемонстрировали на снимках, сделанных фотошпионами.

Первые сведения об автомобиле появились совсем недавно, однако производитель уже активно тестирует предстоящую новинку. Предполагается, что спортивная версия получил 3,2-литровый бензиновый агрегат с турбиной на 420 л.с. мощности. Спортивный седан оснащается 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Кроме того, автомобиль окажется более привлекательным по внешнему виду. Что касается салоне, то здесь не обошлось без сенсорных панелей, а также нового рулевого колеса. Также специалисты констатировали, что новый седан Genesis G80 в комплектации Sport получит электронную приборную панель.