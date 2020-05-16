Владимир Кристовский впервые показал младшую дочь Тею и завел блог для начинающих родителей

16.05.2020, 13:18, Разное

В начале апреля Владимир Кристовский стал отцом в шестой раз. Девочку назвали Тея. У Владимира также есть четыре дочери: Ясмин, Станислава, Мия и Ума и сын Федор. Внушительный опыт воспитания детей и появившееся на самоизоляции свободное время подтолкнули музыканта к тому, чтобы записать первый в своей жизни влог. Детище получило логичное и понятное название “Будни многодетного папаши”.

С какой стороны подойти к новорожденному ребенку? Как правильно кормить, чтобы потом не было мучительно больно за бессонно прожитые ночи? Как держать, чтобы ничего не испортить?

– говорится в аннотации к блогу.

В первом эпизоде Кристовский рассказывает и показывает, как обращаться с младенцем. Впрочем, артист сразу предупреждает, что все его советы основаны на личном опыте и на роль эксперта он не претендует.

Владимир Кристовский и Тея

Главную роль в видео исполнила Тея, которой недавно исполнился месяц. Владимир впервые показал лицо малышки. Для нее этот влог стал дебютом в социальных сетях отца.

Во влоге Владимир наставляет родителей: первое время будет сложно, но дети вырастают и становится легче; не бойтесь просить о помощи, она вам нужна хотя бы для того, чтобы выспаться; поддерживайте младенцам голову (наглядная инструкция в видео) – всего представлено 9 советов для тех, кто столкнулся в родительством впервые.