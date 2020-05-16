Настя Ивлеева рассказала Ивану Урганту о том самом прямом эфире с Тимати: “Никто не ожидал, что такое будет происходить”

16.05.2020, 13:18, Разное

Одним из гостей пятничного эфира шоу “Вечерний Ургант” стала Настя Ивлеева. На шоу она появляется уже в четвертый раз. Благо, что поводов для этого достаточно. На этот раз в студии Ивана Урганта разговор зашел про прямые эфиры, которые Настя устраивала у себя в Instagram. В частности, Ивана интересовал “лайф” с Тимати, который побил мировой рекорд по просмотрам – за ним одновременно наблюдали 560 тысяч человек. В этом эфире рэпер проколол себе губу, поджег руку, прошелся по крысоловкам, играл с ножом, а Настя разрезала любимые вещи, пыталась встать на доску с гвоздями и рисовала картину грудью.

На шоу Иван Ургант отметил, что рекорд Насти и Тимати по просмотрам в Instagram вскоре побил американский рэпер, недавно вышедший из тюрьмы. Речь идет про 6ix9ine.

Мы были в домашней тюрьме, но опять-таки он был один, а нас – двое… Мы с Тимати в одном месте известны, а он во многих!

– уточнила Ивлеева.

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Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)21 Апр 2020 в 1:20 PDT

На вопрос Урганта, удалось бы Насте одной собрать такую аудиторию в эфире, она ответила, что если бы она отсидела или в этот момент разыгрывала автомобиль или дом, то вполне.

Было классно. В тот момент людям это было нужно. Представьте, артисты, которые на “голубом экране” или в интернете… Мы не были так близки со зрителем, как в момент прямых эфиров. Они увидели, что мы чудаковатые. Такие же люди,

– объяснила Настя странные задания в прямых эфирах, уточнив, что “в моменте это было нормально”.

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Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)22 Апр 2020 в 1:13 PDT

Муж Ивлеевой – рэпер Элджей, не участвовал в ее эфирах, хотя и находился рядом с ней дома все время. Иван поинтересовался, как супруг отнесся к творчеству любимой:

Никто не ожидал, что такое будет происходить. Даже я. Он был несколько удивлен, но по глазам было видно, что ему это нравится. Ну представьте, у нас дома было весело!

Зашел разговор и про то, почему Элджей все время отказывается от интервью с Ургантом.

По-прежнему очень тяжело разговаривает. Он может рэп читать, а диалог поддерживать уже сложнее. Сейчас взяла такая и обозвала на Первом канале своего супруга,

– ответила Ивлеева, смутившись от сказанного.

Настя Ивлеева и Иван Ургант