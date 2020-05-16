WT – Трамп рассказал о «супер-пупер ракете» — она превзойдёт аналоги России и Китая

16.05.2020, 13:15, Новости дня

Президент Дональд Трамп заявил, что США разрабатывают «супер-пупер ракету», которая сможет превзойти китайское и российское ядерное оружие, пишет The Washington Times. По словам американского лидера, она будет в 17 раз быстрее всех тех средств, которые есть в распоряжении этих двух стран. Тем не менее, никаких конкретных деталей президент о новом оружии сообщать не стал.



Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что находящаяся в разработке «супер-пупер ракета», в конечном счёте, сможет превзойти в скорости существующее китайское и российское ядерное оружие, пишет The Washington Times.

О новом оружии Трамп сообщил в ходе церемонии первой официальной презентации флага Космических сил США.

«У нас есть — я называю её супер-пупер ракетой. Как мне на днях сообщили, она в 17 раз быстрее, того, что у них есть сейчас, также превосходя самую быструю ракету, которая есть в нашем распоряжении»,— рассказал американский лидер.

«Вы знаете, что у РФ есть в пять раз более быстрая ракета, а Китай работает над ракетой в пять или шесть раз быстрее. Теперь у нас есть ракета в 17 раз быстрее, и её только что одобрили», — добавил он, не став, однако, вдаваться в подробности.

Когда во время брифинга в Белом доме пресс-секретаря Кейли Макэнани попросили рассказать об этом оружии, она сказала журналистам, что слова Трампа говорят сами за себя.

В Овальном кабинете руководители новых Космических сил США представили президенту официальный флаг своего ведомства. В будущем он будет стоять там бок о бок с флагами других пяти родов американских войск.

Министр обороны США Марк Эспер назвал это мероприятие «историческим моментом», отметив, что благодаря созданию Космических сил США «сделают так, чтобы космос остался небесами, которые будут не только прикрывать Америку, но и поддерживать её экономику».

«Очень немногие люди понимают, насколько большую роль играет космос в нашей деятельности, а также осознают его уязвимость, — сообщила министр ВВС Барбара Барретт — Но вы это поняли и создали ведомство, которое поможет защитить космические активы, а также сдерживать там агрессию различного рода. А если сдерживание не сработает, то мы сможем защитить как наши космические средства, так и космические средства наших союзников».