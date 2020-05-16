Кох: Маннергейм в свое время сделал правильный выбор: что главное – люди, а не земли

16.05.2020, 13:10, Новости дня

Говоря о ситуации с оккупацией Россией украинских территорий, вице-премьер российского правительства Альфред Кох в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону заявил, что в истории не было ни одного случая, “когда слабый у сильного что-то отспорил”.

Он напомнил о событиях Зимней войны СССР с Финляндией 1939–1940 годов, когда советские военные оккупировали часть Финляндии, включая Выборг.

“Подписывают перемирие, проводят какую-то линию. Потом происходит нападение Гитлера на Советский Союз. Финны выступают на стороне Гитлера, занимают свою старую границу. Потом Сталин Гитлера побеждает – финны опять отступают на ту границу, о которой они договорились со Сталиным в 40-м. И условно говоря, в 1944–1945 годах у [финского маршала Карла Густава] Маннергейма дилемма: либо настаивать на том, чтобы Сталин вернул все эти земли, которые, так сказать, исконно финские, либо смириться с этим, зафиксировать факт, который есть, и жить дальше”, – отметил Кох.

Он напомнил, что бывший высокопоставленный царский генерал Маннергейм хорошо знал возможности русской армии.

“И вот он рассуждает: “Если я продолжу с русскими тяжбу и буду призывать мировую общественность в свидетели, американцев, англичан, “смотрите, что творится, отобрали землю, пускай вернут!” и так далее, конечно же, мне ничего не вернут. И никакие американцы с англичанами за меня воевать не пойдут. Сам я не справлюсь. Но я превращусь в изгоя. В меня никто не будет инвестировать, ко мне никто не будет ездить, мною никто не будет интересоваться. Потому что все будут меня бояться, потому что я очень токсичен. У меня какие-то проблемы со Сталиным, а у Сталина атомная бомба, Сталин коварный. Лучше со Сталиным торговать. Ну его к лешему. Что взбредет этому усатому грузину в голову? Из-за какой-то Финляндии ругаться… Пускай она пропадает пропадом, эта Страна Тысячи Озер. Лучше со Сталиным не ругаться. У нас своих проблем достаточно. Надо Европу отстраивать, надо Америке гегемонию устанавливать”, – сказал Кох.

Тогда Маннергейм принял решение подписать со Сталиным соглашение и стать частью западного мира, напомнил он.

“И на сегодняшний день Финляндия – это одна из самых процветающих стран мира. На пустом месте, без украинских черноземов, на сплошных неудобьях они отстроили великолепную индустрию хайтековского уровня. У них самое лучшее образование, у них на сегодняшний день эффективное сельское хозяйство, которое половину Северо-Запада России кормит, несмотря на санкции. Люди ездят за сыром в Финляндию. За сыром! … Это великолепная страна с одним из самых высоких уровней жизни, которая всерьез сейчас рассматривает возможность введения обязательного дохода для всех граждан. То, к чему даже Германия еще не готова. Понимаете? Это потому что Маннергейм в свое время сделал правильный выбор: что главное – люди, а не земли”, – подчеркнул экс-вице-премьер РФ.

Он добавил, что Украина права в своем желании вернуть назад свои территории, однако “на жизнь нужно смотреть трезво”.

“Какой путь хочет выбрать Украина? Она хочет превратиться в мирового изгоя? В страну, которая будет известна всему миру только тем, что у нее какая-то длинная, непонятная история с Россией? То ли у нее шубу украли, то ли она украла. Ничего не знаем, лучше туда не инвестировать. Что там делать? Там ходят какие-то нищие, но гордые казаки, которые пляшут гопак. Это несправедливо, это нечестно. Конечно же, все мое нутро кричит, что Украина права. Но посмотрите на жизнь трезво: не было ни одного случая, когда слабый у сильного что-то отспорил. Но когда слабый у сильного что-то получил взамен компенсации имперских амбиций… Ведь Россия ничего не выиграла от того, что она Южную Финляндию к себе присоединила. Ничего не выиграла. Сколько процентов ВВП она себе прибавила? Ноль”, – отметил Кох.

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По договору 12 марта 1940 года, Финляндии пришлось пойти на территориальные уступки – она отдала 11% своей территории вместе с городом Выборг. К СССР отходили Карельский перешеек, часть побережья Ладожского озера, ряд островов в Финском заливе, на 30 лет – полуостров Ханко, на котором планировалось создать советскую военно-морскую базу. 430 тысяч финнов потеряли свой дом. При этом Финляндия сохранила свою независимость.

Россия в 2014 году аннексировала Крым после незаконного референдума и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Сейчас некоторые территории Донецкой и Луганской областей оккупированы подконтрольными РФ боевиками.