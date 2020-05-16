Из США вылетел спецрейс с более чем 70 украинцами на борту

16.05.2020, 13:10, Новости дня

В пятницу, 15 мая, в Украину отправился еще один специальный коммерческий рейс из США. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.

“Это уже шестой спецсамолет “Международных авиалиний Украины”, на этот раз он доставит 72 человека из Нью-Йорка в Киев. Все пассажиры, находящиеся на борту, будут обеспечены защитными масками, в частности и на выходе в аэропорту Борисполь, чтобы иметь возможность безопасно добраться к своим домам или в места обсервации”, – говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что в период карантина из США в Украину спецсамолетами уже удалось доставить более 1700 человек, еще ждут своего возвращения более 1200 граждан.

15 травня в Україну відправився ще один спеціальни комерційний рейс зі США 🇺🇦🇺🇸👍Це вже 6-ий спецлітак МАУ, цього разу… Posted by Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США on Reede, 15. mai 2020

13 мая министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщал, что на ближайшее время запланированы спецрейсы для возвращения украинцев из более чем 20 городов мира.

Из-за пандемии коронавируса в мире Украина с 16 марта решила закрыть границу для иностранцев, а с полуночи 17 марта – прекратить регулярное авиасообщение.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 16 мая в Украине выявили 528 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине зарегистрировано 17 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 – летальных, 4906 пациентов выздоровели.

Во всем мире коронавирусом заразилось 4 542 910 человек, жертвами COVID-19 стали 307 696 человек (+5 тыс. за сутки), выздоровело 1 637 073 человека.