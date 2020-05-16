Чичваркин переболел COVID-19

16.05.2020, 13:09, Новости дня

Проживающий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин сообщил, что переболел коронавирусной болезнью.

“У меня нет СПИДа и есть антитела COVID-19. Ну настоящий полковник”, – написал он в своем Instagram.

В комментариях Чичваркин рассказал, что переболел COVID-19 полтора месяца назад. По его словам, у него была слабость, сонливость и небольшая температура, пропало обоняние.

Дети бизнесмена не заразились.

Переглянути цей допис в Instagram

У меня нет СПИДа и есть антитела COVID-19. Ну настоящий полковник

Допис, поширений Евгений Чичваркин (@tot_samy_chichvarkin) 16 Тра 2020 р. о 1:58 PDT

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 16 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4 542 910 человек, жертвами COVID-19 стали 307 696 человек (+5 тыс. за сутки), выздоровело 1 637 073 человека.