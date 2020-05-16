 

Путин сообщил, что российские оружейники сделали невозможное

16.05.2020, 12:50, Новости дня

У РФ на сегодняшний день есть высокотехнологичное вооружение, которым не может похвастаться ни одна другая страна. Об этом рассказал глава государства в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину. Фрагмент беседы с президентом России опубликован в Instagram ведущего.

По словам Путина, таких успехов не удалось бы добиться без "фундаментальной науки, научных школ и инженерных кадров".

"Это было бы абсолютно невозможно. Но мы это сделали", — отметил президент.

Полную версию интервью Владимира Путина можно увидеть 16 мая в 22:00 по московскому времени на телеканале "Россия 1".



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