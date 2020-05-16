 

Полиция проверяет сведения о масштабных нелегальных гонках в Подмосковье

16.05.2020, 12:50, Новости дня

Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались масштабными нелегальными заездами уличных гонщиков по дороге уличного пользования. По предварительным данным, стритрейсеры провели свое "мероприятие" вечером в минувшую пятницу, 15 мая, в районе Коммунарки в Москве.

 

В настоящее время стражи порядка устанавливают водителей, участвовавших в гонках, об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ.

Известно, что на нарушителей пожаловались водители пассажирских автобусов – любители гонок перекрыли проезжую часть, и общественный транспорт не мог проследовать по маршруту.

Кроме того, в распоряжении сотрудников полиции оказались видеозаписи, запечатлевшие описываемые события.



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