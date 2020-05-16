Московские врачи начали изучение влияния COVID на органы человека

16.05.2020, 12:30, Новости дня

Новые симптомы у пациентов с коронавирусом в виде высыпаний говорят о поражении почек и других органов, московские врачи изучают влияние инфекции на организм вирус-положительных, сообщила главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко.

Лысенко сообщила в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус 5» на телеканале «Россия-1», что вирус меняет свои проявления, передает ТАСС.

«Это и поражение эндотелий мелких сосудов, это сейчас и проявления кожные, что, конечно, тоже не может не настораживать, потому что это и почки, и другие органы, которые, безусловно, зависимы от микроциркуляции. Это не только поражение будет легких, а это будет поражение еще других органов, но мы сейчас пытаемся это изучать», – сказала она.

Лысенко добавила, что специалисты считают бесполезным переливание плазмы крови доноров, которые выздоровели после коронавируса, здоровым людям.

«Антитела работают на вирус. Пациент здоровый, получив эти антитела, разрушит их своим иммунитетом, да и ничего не запомнит организм. Поэтому это работает только у заболевших пациентов», – отметила врач.

Ранее сообщалось, что вакцину от коронавируса могут зарегистрировать в РФ уже в августе.