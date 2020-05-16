Названа причина развода Эмина Агаларова

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16.05.2020, 12:25, Разное

Телезвезда считает, что певец с возлюбленной поженились не в самый удачный день. Это и повлияло на дальнейшие отношения. Развод Эмина Агаларова астролог прокомментировала в своем инстаграм-аккаунте.

По словам звезды, у предпринимателя была красивая свадьба. Володина посетовала, что не она выбирала дату. “Иначе бы не было Венеры в Деве (сухость чувств, быстрое охлаждение). Но самое плохое – регистрация на следующий день после солнечного затмения”, – отметила телеведущая.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 13 Май 2020 в 10:05 PDT

По мнению астролога, это была авантюра чистой воды. Василиса подчеркнула, что это вовсе не фантазии, а математически доказанный факт, передает телеканал “360”. Ведущая уверена: “секстиль Нептуна к Венере” с июля 2018 года поддерживал в Эмине Агаларове иллюзию, что увлечение может стать поводом для свадьбы. А как только от нее ничего не осталось, в браке наметились трещины.

Кроме того, телеведущая утверждает, что на дату свадьбы Алены оказал влияние “сильный и долгий квадрат ретро-Марса из Водолея к ее Плутону”. Он повлек за собой конфликты в паре, давление общественности и резкие решения мужа.

Напомним, что о разводе Эмина Агаларова стало известно 13 мая. Певец сообщил печальную новость в соцсетях. В свою очередь супруга бизнесмена дала понять, что такое решение было для нее неожиданным.



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