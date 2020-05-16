“Глаз не отвести”: избранница Нагиева из “Кухни” показала роскошное тело в купальнике
16.05.2020, 12:24, Разное
Мария сидит на карантине в подмосковном особняке.
Высвободившееся из-за вспышки коронавирусной инфекции время знаменитость и ее
супруг, оператор Кирилл Зоткин, проводят с пользой. Например, снимают
потрясающей красоты видео.
Зоткин запечатлел Горбань в бассейне. Мария плавает и
выныривает из воды, а также демонстрирует на камеру роскошное тело в
купальнике. “Мой муж оператор и снимает красивое кино, а еще он снимает красиво
меня…” – подписала видео экранная возлюбленная Дмитрия Нагиева.
Ролик никого не оставил равнодушным.
Поклонники отметили, что Горбань находится в великолепной форме: “🔥🔥🔥🔥Аааааааа!!!!!!
Смотрю и плачу 😭 и говорю себе : –
хватит кушать булки! (орфография и пунктуация автора сохранены.
– Прим. ред.)”, “Он Вашу попу снимает хорошо 🤣👍”, “Очень красиво, глаз не
отвести!”
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Сниматься в кино
Мария Горбань
начала довольно рано. Подростком она была задействована в сериале “Простые истины”. В теленовелле юная
артистка получила главную роль в одном эпизоде.
Знаковой для Марии стала работа
в картине “Кухня”. Актриса сыграла Кристину, избранницу Дмитрия Нагиева. В этом
же образе знаменитость появилась в спин-оффе “Отель “Элеон”. Горбань и Нагиев так
гармонично смотрятся вместе, что изображают пару не только в теленовеллах, но и
в рекламе известного мобильного оператора.
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