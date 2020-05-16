“Глаз не отвести”: избранница Нагиева из “Кухни” показала роскошное тело в купальнике

16.05.2020, 12:24, Разное

Мария сидит на карантине в подмосковном особняке.

Высвободившееся из-за вспышки коронавирусной инфекции время знаменитость и ее

супруг, оператор Кирилл Зоткин, проводят с пользой. Например, снимают

потрясающей красоты видео.

Зоткин запечатлел Горбань в бассейне. Мария плавает и

выныривает из воды, а также демонстрирует на камеру роскошное тело в

купальнике. “Мой муж оператор и снимает красивое кино, а еще он снимает красиво

меня…” – подписала видео экранная возлюбленная Дмитрия Нагиева.

Ролик никого не оставил равнодушным.

Поклонники отметили, что Горбань находится в великолепной форме: “🔥🔥🔥🔥Аааааааа!!!!!!

Смотрю и плачу 😭 и говорю себе : –

хватит кушать булки! (орфография и пунктуация автора сохранены.

– Прим. ред.)”, “Он Вашу попу снимает хорошо 🤣👍”, “Очень красиво, глаз не

отвести!”

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Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha) 13 Май 2020 в 7:49 PDT

Сниматься в кино

Мария Горбань

начала довольно рано. Подростком она была задействована в сериале “Простые истины”. В теленовелле юная

артистка получила главную роль в одном эпизоде.

Знаковой для Марии стала работа

в картине “Кухня”. Актриса сыграла Кристину, избранницу Дмитрия Нагиева. В этом

же образе знаменитость появилась в спин-оффе “Отель “Элеон”. Горбань и Нагиев так

гармонично смотрятся вместе, что изображают пару не только в теленовеллах, но и

в рекламе известного мобильного оператора.

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Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha) 13 Май 2020 в 3:29 PDT