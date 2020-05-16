 

“Глаз не отвести”: избранница Нагиева из “Кухни” показала роскошное тело в купальнике

16.05.2020, 12:24, Разное

Мария сидит на карантине в подмосковном особняке.
Высвободившееся из-за вспышки коронавирусной инфекции время знаменитость и ее
супруг, оператор Кирилл Зоткин, проводят с пользой. Например, снимают
потрясающей красоты видео.

Зоткин запечатлел Горбань в бассейне. Мария плавает и
выныривает из воды, а также демонстрирует на камеру роскошное тело в
купальнике. “Мой муж оператор и снимает красивое кино, а еще он снимает красиво
меня…” – подписала видео экранная возлюбленная Дмитрия Нагиева.

Ролик никого не оставил равнодушным.
Поклонники отметили, что Горбань находится в великолепной форме: “🔥🔥🔥🔥Аааааааа!!!!!!
Смотрю и плачу 😭 и говорю себе : –
хватит кушать булки! (орфография и пунктуация автора сохранены.
– Прим. ред.)”, “Он Вашу попу снимает хорошо 🤣👍”, “Очень красиво, глаз не
отвести!”

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha) 13 Май 2020 в 7:49 PDT

Сниматься в кино
Мария Горбань
начала довольно рано. Подростком она была задействована в сериале “Простые истины”. В теленовелле юная
артистка получила главную роль в одном эпизоде.

Знаковой для Марии стала работа
в картине “Кухня”. Актриса сыграла Кристину, избранницу Дмитрия Нагиева. В этом
же образе знаменитость появилась в спин-оффе “Отель “Элеон”. Горбань и Нагиев так
гармонично смотрятся вместе, что изображают пару не только в теленовеллах, но и
в рекламе известного мобильного оператора.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha) 13 Май 2020 в 3:29 PDT



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.05 / Паук сплёл паутину в ухе китаянки и прожил там около недели

07.05 / Мнение: Москва не скоро вернется к нормальной жизни без ограничений

01.04 / Мнение: Наступление в провинции Аль-Джавф

02.04 / От “тональных” футболок до ювелирных online-продаж: дайджест fashion-новостей недели

22.04 / В РФ продукция Samsung продается с хорошими скидками

06.04 / В Сети появилась информация о Mafia II: Definitive Edition

13.01 / Мнение: Скотоферма и медиа

27.03 / Нефтянка России долго выдержит ценовую войну при курсе 100 рублей за доллар

25.04 / Тексты как улика. Ученые проанализировали книги Эдгара По и опровергли версию самоубийств

26.04 / Настасья Самбурская поддержала Регину Тодоренко: “Подзатыльник – не насилие”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска