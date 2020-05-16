Обновленный кроссовер Chery Tiggo 8 показали на снимках

16.05.2020, 12:20, Новости дня

В Сети опубликовали характеристики новой модификации паркетника Chery Tiggo 8.

Данный автомобиль по дизайну напоминает популярный кроссовер Tiggo 7 Pro, однако с некоторыми особенностями в исполнении кузова. Отличить новинку можно по форме бамперов, решетке радиатора, светодиодной оптике, задним фонарям и поворотникам. Кроме того, в продажу выпустят модель с 1,5 и 1,6-литровыми моторами, которые выдают 149 и 197 л.с. мощности соответственно. Во всех комплектация ограничились передним приводом.

В салоне установлен сенсорный блок управления климат-контролем. Также автомобиль получил увеличенный экран мультимедийного центра и цифровую приборную панель.