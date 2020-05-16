 

Nissan намерена закрыть недорогой бренд Datsun

16.05.2020, 12:20, Новости дня

Японская компания Nissan объявила о планах существенно уменьшить расходы в текущем году.

В частности, представители марки сообщили, планируется сократить расходы на 2,8 миллиарда долларов, благодаря чему станет возможным направить средства для возобновления активной работы премиальной марки Infiniti. Уже к концу месяца будут озвучены конкретные действия, которые планируется предпринять для сокращения расходов.

Вместе с тем эксперты не исключают, что компания может отказаться от работы над брендом Datsun, однако это произойдет лишь после исследования работы и активности продаж. Среди возможных вариантов также озвучена версия об отказе от своих представительств в Индии, Вьетнаме и в Тайланде.



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