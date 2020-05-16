Экс-супруг Лолиты Милявской познакомил дочь с новой семьёй

16.05.2020, 12:09, Разное

Тренер по сквошу Дмитрий Иванов познакомил дочь Анастасию от первой жены с новой семьёй. В своём Instagram-аккаунте экс-супруг Лолиты Милявской поделился с фанатами, что наследница нашла общий язык с его избранницей Ольгой.

45-летний теннисист Дмитрий Иванов признался, что его переполняют счастливые эмоции, когда дружная семья собирается вместе: у новой избранницы тоже есть дочь, и все девочки прекрасно поладили. «Мудрые женщины всегда знают, как обрести мир и гармонию в семье, это очень важно», пояснил спортсмен «СтарХит». Недавно бывший супруг Лолиты Милявской поделился милым видео, где он со своей второй половиной Ольгой и дочерьми весело играют в настольные игры.

Спортсмен очень рад, что Анастасия во всём поддерживает его, подчеркнув, что у них доверительные и трепетные отношения. Иванов неоднократно в Сети говорил о том, что дочь – самый любимый и близкий человек, а фолловеры отметили, что наследница очень похожа на звёздного отца.

Ситуация вокруг бракоразводного процесса тренера по сквошу Дмитрия Иванова и эстрадной певицы Лолиты Милявской бурно муссировалась в Сети, на сегодняшний день развод официально оформлен. Во время самоизоляции по коронавирусу спортсмен наслаждается общением с новой семьёй, а его экс-супруга сделала пластическую операцию.