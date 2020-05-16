Названы сроки возможного появления вакцины от коронавируса в России

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16.05.2020, 12:08, Новости дня

Вакцину от коронавируса могут зарегистрировать в РФ уже в августе, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург сообщил в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус 5» на телеканале «Россия-1», что, на его взгляд, вакцина может быть зарегистрирована к концу лета, передает ТАСС.

«Я хотел бы (так) думать, я бы так ответил. В августе месяце, я надеюсь, если все будет по плану, и не будет никаких неожиданностей», – добавил он.

Напомним, вакцины от коронавируса разрабатывают более сотни фармкомпаний, восемь образцов уже проходят клинические исследования. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в июне планируется начать клинические испытания российской вакцины от коронавируса.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что регистрация вакцины новосибирского центра «Вектор» от коронавируса произойдет в сентябре.

Отметим, что американские и британские ученые уже проверили экспериментальную вакцину от коронавирусной инфекции на макаках и начали проведение первой фазы клинических испытаний на добровольцах.



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