Названы сроки возможного появления вакцины от коронавируса в России
16.05.2020, 12:08, Новости дня
Вакцину от коронавируса могут зарегистрировать в РФ уже в августе, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург сообщил в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус 5» на телеканале «Россия-1», что, на его взгляд, вакцина может быть зарегистрирована к концу лета, передает ТАСС.
«Я хотел бы (так) думать, я бы так ответил. В августе месяце, я надеюсь, если все будет по плану, и не будет никаких неожиданностей», – добавил он.
Напомним, вакцины от коронавируса разрабатывают более сотни фармкомпаний, восемь образцов уже проходят клинические исследования. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в июне планируется начать клинические испытания российской вакцины от коронавируса.
Ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что регистрация вакцины новосибирского центра «Вектор» от коронавируса произойдет в сентябре.
Отметим, что американские и британские ученые уже проверили экспериментальную вакцину от коронавирусной инфекции на макаках и начали проведение первой фазы клинических испытаний на добровольцах.
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