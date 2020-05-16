Личное: Бабушка старенькая

16.05.2020, 12:06, Разное

Бабушка Таня Тарасова давно уже старенькая и несёт теперь постоянно какую-то околесицу себе на радость.

Ну, а чего? Имеет право: вбросит говнеца лопаткой на вентилятор, и на душе у неё наступают покой и радость.



Бабушка старенькая, не соображаю, простите! Фото: Соцсети

«Она вообще вздорная, эта Ира», — заявила Татьяна Тарасова о трёхкратной олимпийской чемпионке Ирине Родниной.

Ира молчать не стала. Зря депутатом, что ли, работает? Да и натерпелась Роднина от Тарасовой уже достаточно: старушка ведь тренировала чемпионку долгие годы.

Татьяна Тарасова очень ревностно относится к чужим успехам. Тутберидзе штампует чемпионов? Значит, сволочь. Ну и, Роднина, во вселенной Тарасовой, тоже сволочь: посмела звездить без неё — великой дочери великого отца. Одним словом, гадина:

«У Черкасской был рак 4-й степени, она не могла воду пить, а Роднина отправила ее на турнир в Австралию», — выдала ехидненько бабка Татьяна, вольно интерпретировав события 50-летней давности.

Ну, когда на тебя накидывают говно лопатой, стерпеть это сложно, если, к тому же, явно лгут. У Черкасовой действительно была эта болезнь, только случилась она через 20 лет после описываемых событий:

«Я бы посоветовала Татьяне Анатольевне немножечко удариться в историю. Если имеется ввиду тот момент, то это был 1981 год. А Черкасская умерла от рака в 2000 году.

У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело», — прокомментировала Роднина обвинения Тарасовой



Фото: Соцсети

А с бабки Татьяны — взятки гладки. Старенькая уже, несёт что ни попадя. Ей что 2000-й год, что 1981-й — давно это было, якобы и не помнит, но набросила хорошо — Родниной теперь не отмыться!

Была бы Татьяна была чуть моложе, многие бы с чистой совестью назвали её — человек-говно.

Но старость нужно уважать в любом виде, ведь правда? Вот Тарасова и пользуется моментом, чтобы нагадить под дверь всяким людям.

Задумывались ли вы когда-нибудь о своей старости? Как планируете себя вести? Кричать всем вслед, что они проститутки и наркоманы, пользуясь почтенным возрастом?