Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили годовщину конференцией в Zoom

16.05.2020, 12:00, Разное

В прошлом году Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с Меган Маркл и принцом Гарри запустили проект Shout. Горячая линия, по которой каждый человек может обратиться за помощью в кризисной ситуации, была открыта в мае. Сегодня проект отмечает свой первый юбилей.

Первый год работы проекта его основатели отмечают порознь: Меган и Гарри в Лос-Анджелесе, а Кейт и Уильям в родном Норфолке. Первыми за преданность делу волонтеров Shout поблагодарили герцог и герцогиня Кембриджские. Они созвонились с работниками центра по видеосвязи. На онлайн-конференции участвовали пять рядовых работников и исполнительный директор Shout Виктория Хорнби.

Кейт Миддлтон и принц Уильям c работниками Shout

Всего в команде кризисного центра работает более 1800 обученных волонтеров, готовых помогать 24 часа в день 7 дней в неделю. Особенность сервиса – для того, чтобы получить помощь, необязательно звонить. Поддержка оказывается текстовыми сообщениями. За год работы волонтеры провели более 300 тысяч текстовых сеансов с людьми, находящимися в кризисных ситуациях. Отмечается, что 65% из тех, кто обратился за помощью, – люди в возрасте до 25 лет. В проект было вложено порядка 3 миллионов фунтов стерлингов, выделенных из Royal Foundation.

Вы ребята, настоящие первопроходцы. Вы проделали невероятную работу, позволив Shout развиваться. Вы большие молодцы. Спасибо за работу. Мы очень ценим то, что вы делаете,

– поблагодарил принц Уильям волонтеров.

В настоящее время Shout также сфокусированы на помощь врачам, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусом. С начала карантина волонтерам поступило более 6 тысяч запросов о помощи.

Меган Маркл и принц Гарри на запуске проекта Shout, 2019 год