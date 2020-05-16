Точка поставлена: Агата Муцениеце подала на развод с Павлом Прилучным

16.05.2020, 12:00, Разное

Вчера, 15 мая, Агата Муцениеце подала документы о расторжении брака с Павлом Прилучным. Информация появилась на портале ЕИП мировых судей и судов города Москвы. Сейчас проходит подготовка к рассмотрению иска, а первое слушание по делу назначено на 1 июня.

Актриса также подтвердила новость во время прямого эфира с Анной Банщиковой в Instagram:

Я развожусь! Ничего там такого у нас нет кроме адового резонанса в обществе. Мы разводимся и как люди, которые испытывают друг к другу эмоции, не можем это сделать красиво и так, как хотелось. У нас всегда отношения были итальянские.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

В середине впреля актриса Агата Муцениеце опубликовала на Instagram-странице своей матери Нонны видео о том, что ее муж Павел Прилучный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил ее телефон, а также пытался выгнать их с детьми из дома. Спустя несколько дней актриса вновь вышла на связь и сообщила, что сейчас с детьми находится в безопасности. Слухи о непростых отношениях пары ходили уже давно, а в феврале они сами подтвердили их, объявив о своем расставании в Instagram Павла. Впрочем, судя по всему, после того сообщения супруги продолжили жить вместе.

Напомним, Агата и Павел познакомились 10 лет назад на съемках сериала “Закрытая школа”. В 2013 году у них родился сын Тимофей, а в 2016-м – дочь Мия.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный с детьмиКликните на фото для просмотра галереи