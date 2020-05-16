Мнение: Кто такой Янус и почему он Двуликий?

16.05.2020, 11:55, Разное

Спроси 43% процентов женщин в России, кто самый двуличный мужчина в мире — ответят “мой бывший муж”. И ошибутся, ибо в их случае речь идет только о 21-м веке, а мы тут будем говорить самом двуличном за почти за 3 тысячелетия, то есть явно лидере в данном занятии — двуличности.



Деталь росписи потолка в Аббей-Уолтем

Имя его — Янус. И он бог, языческий, древнеримский, очень древний. Римляне верили в него еще до того, как стали поклоняться Юпитеру, и в те времена именно двуликий Янус был верховным богом.

Древность этого бога — одна из причин того, что у него такой странный облик. Чем древнее боги — тем страшнее, это уже ближе к новой эре римляне стали подгонять облик своих богов под идеальную классическую красоту древнегреческих соседских богов-олимпийцев.

Так что бог Янус, говоря современным языком — мутант. Одно лицо у него на положенном месте, как у всех человекоподобных. А второе лицо у него выросло на затылке. Или, можно считать, что у него две головы, сросшиеся затылком, как у очень странного сиамского близнеца.

Янус на итальянской скульптуре 16 века, скульптор Пьетро Франкавилья



Но поскольку Янус был богом, данная физическая аномалия ему совершенно не мешала, а стала, наоборот, его главным атрибутом, иначе говоря — фишкой. Два его лица приобрели глубокое символическое и мистическое значение. Одно лицо его смотрело в прошлое, а другое — в будущее, таким образом, Янус имел знание о том что было и о том, что будет. (Именно поэтому Стругацкие в своем романе “Понедельник начинается в субботу” дают своему загадочному персонажу, который будто бы предвидит будущее, имя Янус Полуэктович Невструев).

Двойная герма (рельеф) с изображением бога Януса



Кроме того, Янус был богом всего, что начинается — дел, года и так далее. Именно в честь него назван месяц январь, так что хтоничного древнеримского бога Януса мы, фактически, поминаем чуть ли не каждый день нашей нашей наполненной ультрасовременными гаджетами жизни.

Вдобавок, по одной из версий, возможно, популярность еврейского имени Иоанн (позже превратившегося в варианты Иван, Жан, Ян) на территории древнеримской империи, была связана с тем, что в местом варианте произношения оно было похоже на родного бога Януса. Так что, Иваны, подумаете, может, вот он — ваш языческий покровитель?

А теперь поговорим о пользе Януса для общества. Если вам нужен амулет, который бы помог в свершениях, новых делах, чем-то, что вы планируете — поступайте, как древние римляне. С установкой мраморной статуи на счастье, конечно, могут выйти некоторые проблемы, но ведь можно и другим путем пойти…