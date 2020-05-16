 

В ВСУ коронавирусом заразилось 38 человек

16.05.2020, 11:54, Новости дня

По состоянию на утро 16 мая в Вооруженных силах Украины болеет COVID-19 38 человек. Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

Всего за время пандемии выздоровело 75 человек, двое умерли, отмечают в Медицинских силах.

“В изоляции (в том числе самоизоляции) – 202 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 38 человек”, – говорится в сообщении.

В Медсилах отмечают, что за прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19. Двое сотрудников ВСУ (в Черновицкой и Винницкой областях) лечатся дома под наблюдением медицинской службы, их состояние удовлетворительное. 

✍Епідемічна обстановка в Збройних Силах України.Станом на 07.00 16 травня в Збройних Силах України хворіє 38 осіб на…

Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Reede, 15. mai 2020

По состоянию на утро 16 мая в Украине выявили 528 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине зарегистрировано 17 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 – летальных, 4906 пациентов выздоровели.

Во всем мире коронавирусом заразилось 4 542 910 человек, жертвами COVID-19 стали 307 696 человек (+5 тыс. за сутки), выздоровело 1 637 073 человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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