В США рассматривают возможность сделать вакцину от коронавируса бесплатной

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16.05.2020, 11:54, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможность сделать вакцину против коронавируса бесплатной рассматривается. Об этом он сообщил во время брифинга в Белом доме 15 мая, пишет Reuters.

Отвечая на вопрос журналиста, Трамп сказал, что в США этот вопрос изучают.

15 мая американский президент говорил, что вакцина от коронавируса может быть готова к концу года.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По состоянию на утро 16 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4 542 910 человек, жертвами COVID-19 стали 307 696 человек (+5 тыс. за сутки), выздоровело 1 637 073 человека.

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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